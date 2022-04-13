الملكة رانيا : اللهم إني استودعك سيدنا

دوت الخليج :- نشرت الملكة رانيا صورة للحرم المكي وارفقتها بدعاء لجلالة الملك عبدالله الثاني . وتمنت الملكة الشفاء لجلالته اثر قيامه باجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري. وقالت : "اللهم إني استودعك سيدنا، فاحفظه بعينك التي لا تنام، وألبسه ثوب الصحة والعافية واكلأه برعايتك". يذكر ان الملكة ادت اليوم الاحد مناسك العمرة، برفقة عدد من الأميرات وسيدات أردنيات ضمت بعثة “أم الحسين” التي أرسلتها لأداء العمرة. وستتوجه بعد اداء العمرة الى المانيا لمرافقة الملك .

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