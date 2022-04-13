نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تسجيل الحجاج الأردن 2022 رابط التسجيل في الحج للأردنيين وزارة الأوقاف فتح hajj.gov.jo في المقال التالي
موقع تسجيل الحجاج الأردن 2022، من أهم المواقع وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة في الأردن، بالتزامن مع انطلاق بدء التسجيل في الحج للأردنيين موسم 2022-1443، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح موسم الحج هذا العام لمليون حاج من الداخل والخارج، بعد تخفيف القيود على الدخول للمملكة العربية السعودية والتي تم تفعيلها في السابق بسبب فيروس كورونا، وقد أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عن إتاحة التسجيل لأداء فريضة الحج هذا العام في ظل تطبيق عدة شروط في المتقدمين، حيث سيكون العدد أقل مما كان عليه في السابق نظراً لما حددته المملكة العربية السعودية من أعداد لكل دولة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نعرض عليكم الرابط المباشر الرسمي للتسجيل وشروط التسجيل.
موقع تسجيل الحجاج الأردن 2022
- الدخول على الموقع الإلكتروني “hajj.gov.jo“.
- مطالعة الشروط والإرشادات الموجودة بالصفحة الرئيسية.
- الضغط على مربع الموافقة على الشروط.
- الانتقال لصفحة التسجيل.
- كتابة الرقم الوطني للأردنيين/ رقم الوثيقة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.
- النقر على بحث.
- تسجيل بيانات المتقدم للحج كاملة وصحيحة.
- اختيار وسيلة السفر “براً/ جواً”.
- دفع مبلغ 200 دينار إلكترونياً “فواتيركم”، أو نقداً من خلال أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.
موعد بدأ التسجيل للحج 2022 الأردن
انطلق التسجيل للحج 2022 الأردن من صباح اليوم الأربعاء الموافق 13/4/2022، ويستمر حتي الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2022، على أن يكون التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم توضيحه بعاليه، مع دفع مبلغ 200 دينار للحصول على كود التفعيل لاستكمال إجراءات التسجيل، وذلك من خلال قسيمة الدفع أو في الرسالة النصية التي يتم إرسالها على رقم هاتف المتقدم الذي تم تسجيله في البيانات، ويتم رد مبلغ 200 دينار للأصيل فقط بعد انتهاء التسجيل في موعد يتم تحديده بمعرفة دائرة الحج والعمرة، علماً بأنه تم إعفاء فروع الأصيل من دفع هذا المبلغ حسب تصريحات وزير الأوقاف دكتور محمد الخلايلة.
أهم الشروط الواجب توافرها
- أن يكون المتقدمين الأصيل والأصيلة من مواليد 15/7/1957 حتي مواليد 31/12/1975.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج من قبل.
- يكون حاصلاً على جرعتي اللقاح المعتمد لفيروس كورونا.
- تحديد وسيلة السفر “براً، جواً”.
- يكون لدي المتقدمين الأردنيين رقم وطني.
- أما أبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن يكون لديهم جواز سفر أردني مؤقت لمدة سنتين.
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