شروط التسجيل للحج في الأردن عبر رابط hajj.gov.jo موقع التسجيل للحج في الأردن فتح لمدة أسبوع

أصبح البحث عن شروط التسجيل للحج في الأردن من أهم وأشهر الكلمات البحثية اليوم، من قبل الملايين من الأردنيين الحالمين بأداء مناسك الحج هذا العام، بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية عن تفعيل موقع التسجيل الإلكتروني الرسمي وحددت الفئات المسموح لها بالحج، وألية التسجيل الإلكتروني وهو ما سنشرحه لكم بالتفاصيل عبر موقعكم ثقفني، وكان الوزير الخلايلة قد أعلن في وقت سابق عن قرب موعد التسجيل لموسم الحج هذا العام، والآن يمكن التسجيل وفق الضوابط التالية.

كما جاء في وكالة الأنباء الأردنية التي أعلنت الخبر أن التسجيل الإلكتروني متاح للأردنيين، ومن يحملون الجواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة، بداية من اليوم الأربعاء 2022/04/13 ومستمر لمدة أسبوع كامل، ونشرت أرقام التواصل للاستفسار عن أي شيئ يخص التسجيل الإلكتروني، ونبهت المواطنين أن شراء قسيمة التسجيل ليس كافي لإتمام التسجيل، بل يجب أتمام كافة مراحل التسجيل الإلكتروني ووصول رسالة نصية تفيد ذالك على رقم جوالك.

شروط التسجيل للحج في الأردن

"يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) "يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

أن يكون الراغب في التسجيل أردني / أردنية، من أبناء قطاع غزة، من حاملي الجواز الأردني.

السن بداية من مواليد 1957/07/15 حتى مواليد 1975/12/31 ميلادي.

لا يكون المتقدم سبق له الحج قبل ذالك تكون أول مرة.

يشترط أن تكون صلة القرابة للإصلاء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

يجب دفع 200 دينار عبر وسيلة الدفع الإلكترونية فواتيركم أو في أي فرع من فروع البنك الإسلامي.

يجب تسجيل وسيلة السفر في طلب الحج كما يشترط أن يكون تسجيل الزوج والزوجة في طلب واحد.

يسمح للأنثي الأصيلة تسجيل زوجها أو محرم، كما يسمح للأنثى من مواليد 1965 فأعلى شرط اتحاد المحرم.

رابط التسجيل للحج في الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الحج والعمرة hajj.gov.jo . قراءة الشروط العامة والأحكام والموافقة عليها. تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب. تحديد وسيلة السفر ودفع قيمة التسجيل الإلكتروني 200 دينار. النقر على إرسال الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول.

مواعيد التسجيل للحج 1443

يبدأ التسجيل من اليوم الأربعاء 12 من رمضان 1443 الموافق 2022/04/13، ويستمر التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس القادم، الموافق 2022/04/21 حتى الساعة العاشرة مساءً.