عاجل- قتال عنيف يجرى حاليا شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الدفاع الأوكرانى، إن قتالا عنيفا يجرى حاليا فى شرق البلاد، مشيرا إلى أنه لن يتم فتح ممرات إنسانية اليوم الأربعاء بسبب خطورة الأوضاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وأكد نائب وزير الدفاع الأوكرانى، أنه من المبكر للمدنيين العودة للمناطق المحررة ومن بينها كييف. وتتهم أوكرانيا والدول الغربية القوات الروسية باستخدام "مواد كيميائية" فى الحرب الدائرة فى البلاد.

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