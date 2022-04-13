عاجل- قرار جديد من روسيا بشأن النفط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة الروسى، نيكولاى شولجينوف، إن "موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية فى أى نطاق سعرى للدول الصديقة"، مضيفا أن أسعار الخام فى نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ.
وتابع أن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذى يؤديه قطاع النفط، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أكد فى وقت سابق، إن الدولار أصبح عملة غير مضمونة، وإن بلاده لن تستخدم عملات الدول غير الصديقة فى مدفوعات الغاز.
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