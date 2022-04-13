لوبان: الديمقراطية ستكون المستفيد فى حال انتخابى رئيسة لفرنسا

جدة - نرمين السيد - وصفت زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسى مارين لوبان، نفسها بأنها "صوت الشعب الفرنسى"، قائلة إن "فرنسا دولة ستضع أصوات شعبها فى قلب العملية السياسية إذا تم انتخابها رئيسة".





وأضافت أن "الديمقراطية ستكون المستفيد الرئيسى من هذه النتائج، مما يمنح المواطنين الذين يمثلون ما يطلق عليها (فرنسا المنسيين) رأيا فى كيفية حكمهم".

وكانت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، قد أظهرت تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1%، حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس" الفرنسى.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى يوم 24 أبريل المقبل.