متي ميعاد صرف راتب مكرمة رمضان لمستحقيه وكيفية احتساب أفراد الاسرة من قيمة المكرمة الملكية

متي موعد صرف مكرمة رمضان هذا ما يتزايد عنه عمليات البحث المكثفة من قبل الالاف من الاسر محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، فمع دخول شهر رمضان المبارك تتكاثر الاحتياجات والاعباء المعيشية وتعتبر مكرمة شهر رمضان هي المنحة التي تحمل عن الاسر أصحاب الدخل المحدود والمعدوم العبء في هذا الشهر الكريم، ومن هذا المنطلق نقوم معا بتناول كافة الأخبار المتعلقة بشأن موعدصرف المكرمة بالتفاصيل.

متي تصرف المكرمة الملكية للمستفدين من الضمان الاجتماعي

في حقيقة الأمر لم يتم الاعلان حتي وقتا هذا قرار صرف مكرمة رمضان التي تعد بمثابة يد العون للاسر المستحقة وهي عبارة عن قيمة مالية تصرف لهم لشراء السلع الرمضانية، وهي مكرمة ملكية من الملك سلمان تمنح لمستفيدين من الضمان الاجتماعي التي يقدمها الملك سلمان في حالة استيفاء اشترطات الاستحقاق والتي تنص كما يلي:-

يشترط على المواطن المتقدم للاستفادة من المكرمة الملكية أن يكون يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يتبغي أن المتقدم للمكرمة الملكية أن لا يمتلك عقارات أو أراضي مسجلة له.

يشترط أن يمون راتب المتقدم للمكرمة لا يزيد قيمته عن ثلاثة آلاف ريالا سعودي

يشترط أن يك المتقدم لاستفادة من المكرمة الملكية ان يكون مدرج اسمه ضمن الضمان الاجتماعي الغادي او المطور.

تمنح المكرمة بقيمة الف ريال في حالة أن الأسرة مكونة من فرد واحد.

بينما تحصل على قيمة 1500 ريال سعودي لاسر لمكونه من شخصين.

بالنسبة للاسر المكون عدد افرادها ثلاثة تحصل على 2000 ريال سعودي وبذلك تتم آلية احتساب المكرمة لفرد الاسرة 1000 ريال والشخص التابع له يحصل على 500 ريال.

موعد صرف راتب مكرمة رمضان

تعمل وزارة التنمية الأجتماعية والموارد البشرية دوما على توفير المساعدات المالية لتثل إلى مستحقيها من الاسر المعدومة ومحدودي الدخل تلك الفئات المستحقة للدعم المادي الممنوح من لديها، وتوفر الوزارة رقما مجاني يعمل على مدار 24 ساعة يمكن لكل مواطن التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية وطرح الاستفسارات المتعلقة بالدعم المادي المقدم على رقم 19911.