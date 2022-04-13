بالأسعار والتفاصيل تعرف على عروض وتخفيضات هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية

تعتبر أسواق بنده واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات سواء إن كانت غذائية والخضروات والفواكه الطازجة والمعلبات واللحوم، أو أدوات تنظيف المنزل والعناية الشخصية كالمساحيق وموديلات التعرق والمناديل بكافة أنواعها والعديد من المنتجات الأخرى، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم لحضراتكم أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده في المملكة العربية السعودية بالأسعار والمواصفات التفصيلية كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

وفرت بنده الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي وهو ما سوف نعرضه لحضراتكم في السطور التالية بالتفاصيل.

أحدث عروض هايبر بنده السعودية بالأسعار

شبيهة القشطة نادك متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. زيت الزيتون للطبخ عافية متوفرة بسعر 14.95 ريال سعودي. حليب مكثف محلي نستلة بسعر 17.95 ريال سعودي. قهوة كلاسيكية سريعة التحضير 17.95 ريال سعودي. حليب مجفف كامل الدسم المراعي 56.95 ريال سعودي. أرز سيلا بسمتي الوليمة 58.95 ريال سعودي.

عروض اسواق بنده السعودية بالأسعار

يشمل العرض على دجاج ساديا 10* 900 جرام، متوفر بسعر 134.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على ملوخية داري متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى طحين فاخر البكر 12.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على مياه بيرين متوفرة بسعر 15.95 ريال سعودي. مع كريم كراميل بدون طبقة متوفر بسعر 38.95 ريال سعودي. بالإضافة إلى مناديل للوجه بندة متوفر بسعر 14.95 ريال سعودي. يحتوي العرض أيضًا على مسحوق غسيل مركز أريال متوفر بسعر 66.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده في المملكة العربية السعودية

تعددت المنتجات التي يتوفر العروض عليها من قبل بندة ومن بين إحدى تلك المنتجات كلًا ما ذكرناه لحضراتكم ومتوفر في كل فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية.