نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبة معاش الضمان الاجتماعي والشروط اللازمة للحاسبة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسير وزارة الموارد البشرية على نظام محدد وخطة واضحة لإحتساب المعاش المقدم للمستفيدين من الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية، فإن الوزارة تعتمد على حساب قيمة الدخل الذي تحصل عليه الأسرة شهرياً مضافاً إليه قيمة الدخل المكتسب ثم يخصم منه 50% والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية قامت باستثناء المستفيدين من برامج الدعم المقدمة للمعاقين وبرامج المساندة من تطبيق هذا النظام.

الشروط اللازمة لحاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

يعتمد الضمان الإجتماعي في تحديد قيمة المعاش المستحق للمستفيدين حسب عدد أفراد الأسرة طبقاً للوائح قانون الضمان الاجتماعي، من جانب آخر قد صرحت الوزارة عن الشروط المؤثرة على قيمة مبلغ المعاش المستحق وهي:

تحديد مجمل قيمة الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة.

في حالة وجود ممتلكات لأحد أفراد الأسرة تحديد قيمتها.

كما يؤثر عدد أفراد الأسرة في تحديد قيمة المعاش المستحق من الضمان.

الطريقة المتبعة في حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

يتمكن مستفيدي الضمان الإجتماعي من معرفة حاسبة راتب الضمان الإجتماعي المطور من خلال النقاط الآتية:

تحديد قيمة الدخل المكتسب للأسرة الخاص بجميع الأفراد.

يخصم الضمان الإجتماعي نصف قيمة الدخل الشهري للمتقدم.

ثم يضيف الضمان الإجتماعي نصف قيمة الراتب إلى قيمة الدعم المقدم من الدولة، ولكن يستثني الضمان الأفراد من ذوي الإحتياجات الخاصة والمستحقين من برامج المساندة.

ثم يتم عمل مقارنة بين الحد الأدني وبين قيمة المبلغ المحتسب من نصف الراتب مضافاً إليه قيمة المعاش.

تتم هذه الخطوات وفقاً لتعليمات وزارة التنمية الإجتماعية حول احتسابها قيمة المبلغ المقدم للشخص العائل هى 1100 ريال سعودية، بينما قيمة الراتب المقدم لكل أفراد الأسرة هو 550 ريال سعودي.

الحد المانع للإستفادة من راتب الضمان الإجتماعي المطور

يتم تطبيق إجراءات قيمة الحد المانع من راتب الضمان الاجتماعي على كافة الفئات المستفيدة من الضمان مثل المتقاعدين والغير متقاعدين وكذلك المتزوجة والمطلقة كما سنوضح عبر النقاط الآتية:

يبلغ قيمة الحد المانع لضمان المعاش الإجتماعي للفرد الواحد مبلغ 2.001 ريال سعودي.

الواحد مبلغ 2.001 ريال سعودي. بينما يبلغ قيمة الحد المانع للأسرة المكونة من فردين مبلغ 2.570 ريال سعودي.

قيمة الحد المانع للضمان المطور الخاص بالأسرة المكونة من ثلاثة أفراد هو 3.140 ريال سعودي.

شروط التقديم في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان الإجتماعي يحمل الجنسية السعودية ويقيم بشكل دائم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن لايقل عمر المتقدم خمسة وثلاثون عاماً.

لن يتم قبول الطلب حول التسجيل في الضمان الاجتماعي للحالات التي تمتلك أملاك قيمتها كبيرة.

يسمح للمواطن بالحصول على الضمان الإجتماعي ولكن في حالة أن يكون الدخل الشهري له أقل من معاش الضمان.

كيف اعرف اني مستفيد من الضمان

وضعت وزارة التنمية الإجتماعية بعض القوانين الخاصة بالضمان الإجتماعي لضمان وصول الدعم للفئات الأشد إحتياجاً من المستحقين للحصول على الدعم، ويتمكن المواطن السعودي من معرفة هل هو مستفيد من الضمان أم لا عن طريق بعض الخطوات وهي:

الرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي وهو/19911.

التوجه مباشرة لفرع من فروع مؤسسة التنمية الإجتماعية المتواجدة في كافة مناطق المملكة والاستعلام من موظف الإستعلام.

سلم رواتب الضمان

يتم تحديد سلم الرواتب الخاص بالضمان الاجتماعي وفقا للائحة التنفيذية التي تسير عليها وزارة التنمية الإجتماعية، حيث تم تحديد الرواتب الخاصة بالضمان المطور بناءاً على الحد الأدنى للمعاش كما سنوضح فيما يأتي:

قيمة المعاش المقدم لأسرة مكونة من فرد واحد هو 1000 ريال سعودي.

بينما يقدم الضمان للأسرة المكونة من فردين على راتب قيمته 2570 ريال سعودي.

قيمة معاش الضمان للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد هو 3140 ريال سعودي.

رقم الضمان الإجتماعي الموحد

يمكن للمواطنين السعوديين من مستفيدي الضمان التواصل بالضمان الإجتماعي لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم من خلال طرق مختلفة:

التواصل عبر الرقم الموحد الخاص بالضمان وهو(8001222777)، وكذلك رقم الجوال (0112915588) وإتباع التعليمات من خلال خدمة الإستعلام لمعرفة الرقم الخاص بالمستعلم في الضمان الإجتماعي.

يستطيع المستعلم من التواصل مع الضمان الإجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية وإتباع الخطوات اللازمة عن طريق الخيارات المتاحة داخل الموقع للحصول على البيانات اللازمة للمستعلم