نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443 في حسابات المستفيدين وهل تشمل المكرمة الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع المكرمة الملكية في حسابات المستفيدين من أبرز الأسئلة التي تشغل عقول السعوديين خلال الفترة الأخيرة، فمن المقرر صرف تلك المنحة خلال شهر رمضان الجاري، إلا انه حتى الآن لم يتم تحددي موعد رسمي لصرف المكرمة الملكية، فتلك المنحة تصرف للأسر محدودي الدخل وأيضاً لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

يتوقع الكثيرين صرف المكرمة الملكية في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وذلك كما حدث خلال العام الماضي، فقد تم الإعلان عنها في اليوم الثامن من شهر رمضان وتم صرفها في اليوم الثاني عشر من نفس الشهر، ولذلك فمن المتوقع صرف المكرمة الملكية هذا العام مع بادية الأسبوع الثالث في شهر رمضان الكريم.

قيمة المكرمة الملكية للمستفيدين

سيتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي للمعيل، ولكل تابع من أفراد الأسرة يصرف له 500 ريال سعودي.

هل تشمل المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي المطور؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من المقرر صرف لكل مستفيدي الضمان المطور منحة المكرمة الملكية، مشيراً إلى أن تلك المنحة تصرف لأصحاب الدخل المحدود في السعودية بعد التأكد من وضعهم المادي وحاجتهم لتلك المساعدة.

المستفيدين من المكرمة الملكية

أصحاب الإعاقة الغير قادرين على العمل.

كبار السن.

المطلقات والأرامل.

الأسر التي ليس لها معيل أو مصدر دخل.

الأيتام.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يقل دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي. يشترط أن يكون المستفيد لا يمتلك عقار أو محال تجاري باسمه. أن يكون المستفيد من المكرمة الملكية يقيم في السعودية.

خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية

سنوضح لكم الآن خطوات الاستعلام عن نزول المكرمة الملكية ومعاش الضمان الاجتماعي المطور:

أولاً الدخول على خدمة معاش الضمان الاجتماعي. الضغط على زر الخدمة. إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة. أدخل رقم السجل المدني. تسجيل رقم الضمان. التأكيد على صحة المعلومات المقدمة. الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر العرض.

نتمنى أن نكون قدمنا لكم محتوي مفيد لقراءنا وفي انتظار تعليقاتكم الخاصة بالمكرمة الملكية المقرر صرفها في القريب العاجل.. كل عام وانتم بخير