نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال” رابط التسجيل للحج في الأردن 1443 شروط التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية hajj.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وكالة الأنباء الأردنية عن تفعيل رابط التسجيل للحج في الأردن، وحددت الشروط العامة للتسجيل وكافة تفاصيل عملية الحج الإلكتروني للمواطنين الأردنيين، ومن يحملون الجواز الأردني المؤقت لمدة عاميين وأبناء قطاع غزة، وحددت رابط تسجيل الحج الإلكتروني الرسمي والمواعيد الخاصة بعملية الحج الإلكتروني، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل التسجيل وخطوات التسجيل، والرسوم التي قررتها الحكومة الأردنية للتسجيل وطرق الدفع الإلكترونية.

كما شددت الحكومة الأردنية على إتمام عملية التسجيل الإلكتروني، وقالت أن شراء الفئات المذكورة أعلباه لقسيمة التسجيل الأولية لا يعتبر تسجيلاً كاملاً للحج، بل يشترط إتمام التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الحج والعمرة، وأن يصل للراغبين في الحج رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في طلب الحج تفيد إتمام تسجيله، وفيما يلي أهم ضوابط التسجيل في الحج للعام الحالي 1443/2022,

أرشادات التسجيل الأولي للحج 1443

"يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) "يشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكونوا:

1. من مواليد 15/ 7/ 1957 إلى مواليد 31/ 12 /1975 للأصيل والأصيلة.

2.لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

3.تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة." — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

يشترط أن يكون المسجل من مواليد 1957/07/15 حتى مواليد 1975/12/31 للأصيل والأصيلة. كما يجب أن لا يكونوا قد أدوا فريضة الحج من قبل كما يجب تسجيل الزوج والزوجة في طلب واحد. يجب دفع 200 دينار “للأصيل/ الأصيلة” عن طريق الدفع الإلكتروني فواتيركم أو إحدى فروع البنك الإسلامي تسترد بعد التسجيل. يُستثنى من شرط عـدم الحـج سابقاً الزوج الذي انطبق على زوجته شرط التسجيل و الاختيار، أو محرم الأنثى التي انطبق عليها شرط التسجيل و الاختيار. يجب تحديد وسيلة السفر في طلب الحج كما يشترط اتحاد الجنس عند اختيار مرافقة الشيخوخة للأنثي. تكون مرافقة الأنثي من مواليد (1965) فأعلى شريطة اتحاد المحرم لها وللمرافقة، وتخير (الأصيلة) بين زوجة المحرم أو المرافقة (أحدأهن) ويكون تسجيلهم معاً في نفس الاستمارة. يشترط أن تكون صلة القرابة للإصلاء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. يسمح للأنثى الأصيلة من مواليد (15-07-1957) ألي مواليد (31-12-1960) باصطحاب مرافقة لها أو زوجة المحرم.

رابط التسجيل للحج في الأردن 2022

الدخول على موقع بوابة الحج الإلكترونية hajj.gov.jo تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ” الاسم، الرقم الوطني، رقم الجوال وكافة البيانات”. الموافقة على الشروط والأحكام العامة. تسديد مبلغ 200 دينار عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني فواتيركم وتحديد وسيلة السفر. الضغط على إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

موعد التسجيل الإلكتروني للحج في الأردن

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

يبدأ التسجيل بداية من صباح اليوم الأربعاء 12 رمضان 1443 الموافق 2022/04/13، ويستمر حتى يوم الخميس القادم 2022/04/21 الساعة العاشرة مساءً.

أرقام التواصل والاستفسار عن التسجيل للحج

“0797166999//0795900036//0778465869//0790445240//0799137120//0798702855”