نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الحج للأردنيين 2022 وزارة الأوقاف فتح التسجيل للحج عبر hajj.gov.jo في المقال التالي
رابط التسجيل في الحج للأردنيين لموسم 1443- 2022، من أهم كلمات البحث حالياً مع إعلان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للحج الأردن لهذا الموسم ووضع شروط للمتقدمين على أداء الفريضة، وذلك للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم المواطن في مختلف الدول، لذلك نستعرض معكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية، مع توفير الرابط الرسمي والمباشر للتسجيل بالخطوات فتابعونا.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 .
— وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan)
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 .— وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022
رابط التسجيل في الحج للأردنيين
- الدخول على الموقع الإلكتروني “hajj.gov.jo“.
- الاطلاع على الشروط الموجودة والموافقة عليها من خلال المربع أسفل الصفحة.
- الانتقال لصفحة التسجيل.
- إدخال الرقم الوطني / رقم الوثيقة.
- الضغط على بحث.
- كتابة بيانات المتقدم للحج.
- اختيار وسيلة السفر.
- دفع القيمة إلكترونياً عبر فواتيركم أو في أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.
موعد بدأ التسجيل
أعلن الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن فتح باب التسجيل للحج، من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، ويستمر التسجيل حتي تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، على أن يقوم الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام بالإطلاع على الشروط والالتزام بها.
شروط التسجيل في الحج 2022 الأردن
- التسجيل من مواليد 15/7/1957 وحتي 31/12/1975، للأصيل والأصيلة ممن لم يسبق لهم الحج.
- الحصول على جرعتي لقاح كوفيد 16 المعتمدة.
- يكون تسجيل الزوج والزوجة بطلب واحد.
- يستثني من شرط عدم الحج سابقاً الزوج الذي انطبق على زوجته شروط الحج، وكذالك محرم الأنثي التي انطبق عليها الشروط.
- دفع مبلغ 200 دينار مستردة للأصيل أو الأصيلة وذلك عن طريق فواتيركم أو أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.
- يتم الحصول على كود التفعيل لاستكمال التسجيل من خلال قسيمة الدفع لمبلغ 200 دينار أو برسالة نصية.
- يسمح للأنثي الأصيلة بتسجيل زوجها أو محرم.
- يتم السماح للأنثي الأصيلة من مواليد “15/7/1957 حتي 31/12/1960” باصطحاب مرافقة لها أو زوجة المحرم.
- يجب توحيد الجنس عند اختيار مرافقة الشيخوخة للأنثي.
- يشترط أن تكون المرافقة للأنثي من مواليد 1965 فأعلي.
- تكون صلة القرابة بين الأصل والمرافقين من الدرجة الأولي أو الثانية وحتي الثالثة.
- يجب عند ملئ البيانات تحديد وسيلة السفر “براً، جواً”.
- يكون التسجيل للأردنيين الذين يحملون رقم وطني.
- وبالنسبة لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن يكون لديهم جواز سفر أردني مؤقت لمدة سنتين.
- لا يعتبر الحصول على قسيمة الدفع انتهاء التسجيل فيجب استكمال إجراءات التسجيل ووصول رسالة نصية بإتمام التسجيل.
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