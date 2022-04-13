رابط التسجيل في الحج للأردنيين 2022 وزارة الأوقاف فتح التسجيل للحج عبر hajj.gov.jo

رابط التسجيل في الحج للأردنيين لموسم 1443- 2022، من أهم كلمات البحث حالياً مع إعلان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للحج الأردن لهذا الموسم ووضع شروط للمتقدمين على أداء الفريضة، وذلك للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم المواطن في مختلف الدول، لذلك نستعرض معكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية، مع توفير الرابط الرسمي والمباشر للتسجيل بالخطوات فتابعونا.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – الأردن (@AwqafJordan) وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، د. محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1443هـ -2022م للمواطنين الأردنيين من خلال بوابة الحاج الإلكترونية (https://t.co/dEqV8S5j5J) من صباح يوم 3/ 4/ 2022 ولغاية مساء يوم الخميس 21/ 4 /2022 . — وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية - الأردن (@AwqafJordan) April 12, 2022

رابط التسجيل في الحج للأردنيين

الدخول على الموقع الإلكتروني “hajj.gov.jo“.

الاطلاع على الشروط الموجودة والموافقة عليها من خلال المربع أسفل الصفحة.

الانتقال لصفحة التسجيل.

إدخال الرقم الوطني / رقم الوثيقة.

الضغط على بحث.

كتابة بيانات المتقدم للحج.

اختيار وسيلة السفر.

دفع القيمة إلكترونياً عبر فواتيركم أو في أحد فروع البنك الإسلامي الأردني.

موعد بدأ التسجيل

أعلن الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن فتح باب التسجيل للحج، من يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، ويستمر التسجيل حتي تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 21 أبريل 2022، على أن يقوم الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام بالإطلاع على الشروط والالتزام بها.

شروط التسجيل في الحج 2022 الأردن