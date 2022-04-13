الفلبين.. ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية إلى 59

ارتفع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 59، حيث انتشل رجال الإنقاذ المزيد من الجثث في القرى التي تأثرت بالانهيارات الناجمة عن الأمطار، بحسب المسؤولين.

ووقعت معظم الوفيات الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي"، وهي العاصفة الأقوى هذا العام، في مقاطعة ليتي بوسط البلاد، حيث دمرت سلسلة من الانهيارات الأرضية المنازل.

واستخدم رجال الإنقاذ القوارب للوصول إلى الناجين في قرية بيلار التي يبلغ عدد سكانها حوالي 400 شخص في بلدية أبو يوج، حيث دفعت السيول من الطين والأتربة المنازل إلى البحر.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة باي باي تترنح أيضا بعد أن اجتاحت موجات من التربة الملوثة المستوطنات الزراعية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100، مشيرة إلى أن 27 ما زالوا في عداد المفقودين.