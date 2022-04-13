روسيا: استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن 1026 جنديا من اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكراني، بينهم 162 ضابطا، استسلموا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وذكرت الوزارة في بيان “ألقى 1026 جنديا أوكرانيا من اللواء 36 لمشاة البحرية السلاح طواعية واستسلموا في بلدة ماريوبول، بالقرب من مصنع إيليتش للحديد والصلب، نتيجة للهجمات الناجحة التي شنتها القوات المسلحة الروسية ووحدات جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ولم يصدر تعليق بعد من مكتب الرئيس الأوكراني أو هيئة الأركان العامة الأوكرانية أو وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف إن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام.