عاجل- إجراء جديد من المفوضية الأوروبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين

وذكرت المفوضية، فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمى: أنه منذ بدء الهجوم الروسى ضد أوكرانيا فى 24 فبراير، أدى تدفق اللاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا إلى ارتفاع حاد فى الاحتياجات الإنسانية بالدول المجاورة، وتعمل المفوضية على جميع الجبهات لتقديم المساعدة الطارئة للأشخاص المحتاجين، بما فى ذلك من خلال دعم بلدان مثل جمهورية مولدوفا فى تعزيز استجابتها.
وأضاف البيان: أن العملية تتكون من إنشاء مستودع فى العاصمة كيشيناو للشركاء الإنسانيين وتسليم أكثر من 1200 خيمة مملوكة للاتحاد الأوروبى و4 آلاف بطانية للنازحين بسبب النزاع.
ويصل هذا التسليم إلى مولدوفا بفضل تنفيذ 3 عمليات جسر جوى إنسانى للاتحاد الأوروبى لنقل البضائع الإنسانية، كما يتم تمويل تخزين وتوزيع الإمدادات الإنسانية بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبى.
وقال مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، تعليقاً على ذلك: "مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، تتزايد الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين بشكل كبير، ومن أجل التمكن من توفير شريان الحياة لكل محتاج، يجب تعبئة جميع القدرات المتاحة، وهذا هو السبب فى أننا بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبى للشركاء فى المجال الإنسانى على الأرض.
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