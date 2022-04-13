عاجل- موجة ارتفاعات جديدة بأسعار المواد الغذائية (بوتين يحذر)

جدة - نرمين السيد - قال بوتين: "إذا زاد شركاؤنا فى الغرب الوضع سوءًا من حيث التأمين والشحنات البحرية، فسوف يزداد الوضع سوءًا، بما فى ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية"، مضيفا أن جميع هذه المشاكل ستؤدى إلى الجوع فى العديد من المناطق حول العالم، وسيؤدى ذلك إلى مزيد من تدفقات الهجرة بما فى ذلك نحو أوروبا.

وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، قد حذرت من عواقب القتال الروسى فى أوكرانيا، إلى جانب العقوبات، مشيرة إلى أن جميع تلك الأمور أدت إلى توقف عمليات التسليم العالمية وزيادة أسعار القمح والأسمدة مما يؤثر على 1.2 مليار شخص.