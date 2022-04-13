المبعوث الأمريكى يزور إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - يصل ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى إلى إثيوبيا فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولى الحكومة وممثلى المنظمات الإنسانية والشركاء الدبلوماسيين.





وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إن هذه الزيارة، التى يشارك فيها كذلك ديفيد ساترفيلد نائب المبعوث الخاص للقرن الإفريقى، تأتى فى إطار مواصلة جهود الولايات المتحدة للوصول إلى وقف للأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإجراء تحقيقات شفافة فى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة، وإيجاد حل تفاوضى للنزاع فى إثيوبيا.

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