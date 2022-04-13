عاجل- روسيا تكشف تطورات الأوضاع فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، إن "أكثر من ألف عنصر فى مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا للقوات الروسية فى مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا".
وأضاف أنه نتيجة للتقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية ووحدات شرطة دونيتسك، نزع 1026 عسكريا أوكرانيا من لواء مشاة البحرية الـ36 السلاح طوعا واستسلموا.
وأشار المتحدث إلى أن بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين 162 ضابطا و47 امرأة، مؤكدا أن 151 مصابا من هؤلاء تلقوا المساعدة الطبية الأولية فى الموقع ثم نقلوا إلى مستشفى محلى للعلاج، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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