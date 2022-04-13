جونسون يبحث مع بايدن تعزيز المساعدات المقدمة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية أن جونسون أطلع بايدن، خلال الاتصال الهاتفى الليلة الماضية، على زيارته الأخيرة إلى كييف، وأشاد بالمساهمة العسكرية الهائلة التى تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا.
كما تحدث جونسون عن حزمة الدعم الجديدة للمملكة المتحدة إلى أوكرانيا، بما فى ذلك الصواريخ المضادة للسفن والمركبات العسكرية، والتى ستصل فى الأيام والأسابيع المقبلة.
ووفقا للبيان، قال جونسون إن هناك حاجة إلى التزام طويل الأجل تجاه أوكرانيا من المجتمع الدولى لضمان تحقيق رؤية الشعب الأوكرانى لحرية بلاده مرة أخرى، وناقش الزعيمان كيف يمكن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة العمل معا إلى جانب الحلفاء لتحقيق ذلك.
واتفق جونسون وبايدن على مواصلة الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادى على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وإنهاء الاعتماد الغربى بشكل حاسم على النفط والغاز الروسى.
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