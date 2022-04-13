أكبر شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية تناقش تلبية احتياجات أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى أن الوزارة تستضيف اليوم الأربعاء قادة من أكبر 8 شركات أمريكية لتصنيع الأسلحة الأمريكية لمناقشة قدرة الصناعة على تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة إذا استمرت الحرب مع روسيا لسنوات.





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