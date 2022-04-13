نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج تمويل التورق عن طريق النايفات بالسعودية 2022 في المقال التالي

منتج تمويل التورق ، مع قروض التورق والمرابحة ، يمكن تلبية الاحتياجات العائلية أو الاحتياجات المختلفة مثل امتلاك سيارة جديدة أو إعادة بناء منزل ، وتوفر النايفات للتمويل إمكانية تحقيق ذلك بسهولة ويسر من خلال التمويل الشخصي المرن الذي يتماشى مع مبادئ وأنظمة الشريعة الإسلامية ، فقد تم اختراعه لتلبية جميع احتياجات العملاء باستثناء سرعة التنفيذ ، وهناك طرق دفع مرنة تساعد على الدفع بشكل مريح. منتج تمويل التورق من خلال شركة النايفات يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقد تمت دراسته بعناية من قبل الخبراء حتى 300 ألف ريال سعودي هوامش ربح تنافسية فوق ما سبق يمكن أن تكون فترة السداد أكثر من 50 شهرًا. آلية التسجيل في تمويل النايفات قم بتسجيل الدخول إلى مؤسسة نايفات المالية

اضغط على التمويل الشخصي

انقر للتقديم الآن

ستظهر لك صفحة لتسجيل الدخول. إذا كنت مسجلاً في النايفات ، يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم تكن مسجلاً ،

يمكنك تخطي هذه المرحلة ببساطة عن طريق النقر فوق إرسال الطلب

تظهر الآن معلومات الهوية والمعلومات الشخصية وتفاصيل الدخل ومعلومات صاحب العمل والتحقق.

بعد كتابة جميع المعلومات ، وافق على جميع الشروط والأحكام وقبولها ، وتحتاج إلى قبول شروط وأحكام بطاقة الائتمان وتقر بأنك لست مشتركًا في أي نشاط يخالف القانون السعودي

ثم انقر فوق التالي وقم بالتقديم الآن

يتم الاتصال بك عن طريق البريد الإلكتروني ، لإعلامك بأن عملية التقديم كانت ناجحة وانتظر بعض الوقت حتى تعطيك الشركة الرد إذا تمت الموافقة على طلبك أم لا. الاسئلة الشائعة للتمويل الشخصي في النايفات الجواب على هذا السؤال هو فقط التمويل أو قروض التورق المتاحة هل التورق له رسوم إدارية؟ نعم ، يتم تضمينها في المبلغ الإجمالي المدفوع ولا يلزم دفعها مقدمًا هل هناك أي رسوم أخرى: نعم يوجد رسوم وكالة لبيع البضائع وهي رمزية حسب المبلغ كعقد تمويل 50،000 ريال سعودي اقتطاع 350 ريال عقد تمويل يصل إلى 100،000 ريال سعودي بعد خصم حوالي 650 ريال سعودي عقود التوريد حتى 150.000 ريال تخصم 900 ريال عقد التمويل 200.000 ريال ، بخصم 1250 ريال. شروط التمويل الشخصي بالمرابحة والتورق أهم شروط حصول أصحاب العمل على الموافقة البنكية سواء الحكومية أو الخاصة

أن لا يقل راتبه عن 4،000 ريال سعودي في القطاع الحكومي أو الخاص

يجب أن يكون أقل من 20 عامًا وأقل من 60 عامًا

أن يكون سعودي الجنسية

ألا تقل مدة الخدمة في الصناعة عن ثلاثة أشهر

مطلوب سجل ائتماني نظيف لم يتخلف عن السداد مطلقًا. عمر شويل - جدة منتج تمويل التورق عن طريق النايفات بالسعودية 2022 - ثقفني

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