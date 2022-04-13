عاجل هذا الأسبوع.. إعرف موعد صرف المكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443

موعد صرف المكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، اشتدت نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك للتعرف على الموعد الرسمي والمقرر لصرف المكرمة الملكية، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تترقب الكثير من العائلات والأسر التي تعانى من ظروف صعبة في تلبية متطلبات الشهر الكريم وعيد الفطر السعيد، لذلك يرغب مستفيدي الضمان في الاستفادة من المكرمة الملكية، وبحسب مصادر مؤكدة أعلنت عن موعد صرف المكرمة الملكية خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك حتى يتمكن المواطنين السعوديين من شراء احتياجاتهم، وفي السطور التالية نتعرف على التفاصيل.

موعد صرف المكرمة الملكية 2022

تسائل العديد من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي حول موعد نزول مكرمة الضمان الاجتماعي، وبحسب مصادر مطلعة على هذا الشأن، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف المكرمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن موعد الصرف في الوقت المحدد، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل حساب سناب الضمان الاجتماعي، أشار إلى أن موعد صرف المكرمة الملكية سيكون خلال 14 أبريل 2022، وسيتم نشر التفاصيل والكشف عنها من خلال حساب الضمان، وقبل أيام قليلة نشر الجساب صرف حساب المواطن، ويختلف الدعم بحسب دخل المستفيد، حيث يحصل الفرد الواحد على دعم بنحو 417 ريال، فيما يحصل الفردين على دعم بقيمة 626 ريال، ودعم 3 أفراد مبلغ 876 ريال، ويتم صرف 1000 ريال للعائل.



صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع

وبعد الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية، حالة من الانتظار والترقب من قبل كافة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث ترغب العائلات والمواطنين المستفيدين من المركمة من شراء مستلزمات بقية شهر رمضان المبارك والتحضير لاحتياجات عيد الفطر السعيد، وفي حالة تم الإعلان عن الصرف سينشر لكم موقع ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بالمكرمة، حيث اقتراب موعد الصرف ولم يتبقى على موعد الصرف غير ساعات قليلة، وبعد نزول الدفاعت يمكن لكم الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية https://sbis.hrsd.gov.sa/.

تقدم الحكومة السعودية العديد من المساعدات المالية والعينية للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية من المحتاجين والأسر المتعففة، وتعد المكرمة الملكية من ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمساعدة مواطنيها في ظل هذه الظروف التي يمرون بها.