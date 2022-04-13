نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 53 وسبب نقص مبلغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من المواطنين السعوديين موعد تقديم اعتراض حساب المواطن على مبلغ الدفعة 53 التي تم صرفها يوم 10 أبريل الجاري. ويتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين المتضررين تقديم شكوى حساب المواطن عبر خدمة صوتك مسموع. أو التواصل على رقم حساب المواطن الموحد على مدار 16 ساعة في اليوم. فضلا عن أحقية المستفيدين المتضررين من تقديم اعتراض على قرارات البرنامج سواء على مبلغ الدعم أو على نتائج الأهلية.

أنواع اعتراض حساب المواطن

كما سبقت الإشارة هناك نوعين من الاعتراضات. النوع الأول هو اعتراض نتائج الأهلية. وهو متاح لمن لم تصدر له نتائج الأهلية من المستفيدين السابقين. أي أن من يحق له التقدم بالاعتراض هم المسجلون بالفعل ممن كانت تنزل لهم الدفعات خلال الأشهر السابقة. لكن تم استبعاد واحد أو أكثر من المستفيدين. وعند استبعاد مستفيد بسبب عدم الأهلية يقوم البرنامج بتحديد سبب عدم الأهلية وعلى المستفيد إزالة السبب أولا ثم تقديم اعتراض على عدم الأهلية.

أما النوع الثاني فهو الاعتراض على مبلغ الدعم وهذا النوع من شكاوي حساب المواطن متاح للمستفيدين المؤهلين والذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالفعل ولكن حدث نقص في مبلغ حساب المواطن. في هذه الحالة يتم رفع الاعتراض وفقًا لعدد من الضوابط.

ضوابط اعتراض الدفعات

يجب أولا كما سبق القول أن يكون المستفيد ممن صدرت لهم نتائج الأهلية في الدفعة المطلوب الاعتراض عليها.

لا يجوز التقدم بالاعتراض على مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدفعة. حيث أنه من الممكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية قبل إيداع الدعم ومعرفة المبلغ المخصص لكن الاعتراض يكون بعد الصرف.

قبل إيداع الدعم ومعرفة المبلغ المخصص لكن الاعتراض يكون بعد الصرف. يتم تقديم الاعتراض على الدفعات بعد 5 أيام من موعد نزول حساب المواطن ويستمر لمدة 90 يومًا.

مدة الرد على الاعتراض



لا يوجد مدة محددة يمكن من خلالها توقع نتيجة الاعتراض على حساب المواطن. لأن كل اعتراض له ظروف مختلفة عن الآخر. لكن في حال قبول الاعتراض يتم صرف الدعم بأثر رجعي. أما في حالة عدم قبول الاعتراض لا يجوز التقدم باعتراض مرة أخرى على نفس الدفعة أو لنفس السبب.