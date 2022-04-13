عاجل- حصيلة جديدة لضحايا بوتشا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال عمدة "بوتشا" أناتولى فيدوروك - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه تم العثور على 403 جثث بالبلدة، مرجحًا ارتفاع الحصيلة حيث تقوم كاسحات الألغام بتمشيط المنطقة.

وفى السياق ذاته، أفاد مكتب المدعى العام الأوكرانى بأنه ينظر فى أحداث وقعت فى مقاطعة "بروفارى" شمال شرقى البلاد.. وقد عثر فى هذه المنطقة على جثث 6 مدنيين قتلوا بطلقات نارية ويعتقد الأوكرانيون أن روسيا مسؤولة عن الحادثة لكن الأخيرة تنفى صلتها بذلك.

وقد اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" فى بلدة "بوتشا"، ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.