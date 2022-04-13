عاجل- روسيا ترد على أمريكا بشأن الأسلحة الكيميائية

وشددت السفارة الروسية -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء- على أن القوات المسلحة الروسية لا تمتلك ولا يمكن أن تمتلك عوامل قتالية كيميائية، بعد أن أتلفت روسيا كل مخزونها للأسلحة الكيميائية عام 2017.
وأشارت السفارة إلى أن ما يثير القلق هو معلومات أكدتها الدفاع الروسية وتفيد بتحضير الراديكاليين الأوكرانيين لاستفزازات باستخدام المواد الكيميائية، مضيفة أن لدى روسيا "أسئلة عن مصدر هذه المواد".
وأضافت السفارة: "نحث واشنطن على الكف عن الترويج للمعلومات المضللة. وبدلا من ذلك، ينبغى للزملاء تكثيف عملية نزع السلاح الكيماوى لدولتهم"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبقى الدولة الوحيدة الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية والتى لم تف بالتزاماتها الدولية.
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