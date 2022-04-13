عاجل- إجراء تصعيدى جديد من فرنسا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، إن الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هى حسابات للمصرف المركزى الروسى فى فرنسا، مشيرة إلى أنه يضاف إلى هذا المبلغ 178 مليون يورو من الأصول المصرفية المختلفة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وكانت فرنسا قد صادرت 4 سفن شحن، وأربعة يخوت، آخرها فى مرسيليا الثلاثاء الماضي، بقيمة إجمالية تجاوزت 125.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 6 طائرات هليكوبتر تزيد قيمتها الإجمالية عن 60 مليون يورو، فضلا عن سبعة ملايين يورو من الأعمال الفنية، كما وضعت يدها على 33 عقارا، بينها 19 شركة مدنية عقارية، وتستعد لوضع اليد على حوالى 10 عقارات أخرى.
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