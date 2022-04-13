كندا توجه نداء عاجلا للصين بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت جولى، إن هذا ما تضمنته رسالتها فى مكالمتها الهاتفية الأسبوع الماضى، مع وزير الخارجية الصينى وانج يى قبل وصولها هذا الأسبوع إلى جنوب شرق آسيا.

وتأتى زيارة جولى لإندونيسيا وفيتنام أيضا فى الوقت الذى تميل فيه الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الصين لتكون أقل دعما للهجوم الروسى على أوكرانيا.

وقالت جولى قبل مغادرتها إلى فيتنام: "نحن لا نتفق على أشياء كثيرة.. لكن فى الوقت نفسه، نحتاج إلى المشاركة.. وأضافت "أود أن أقول أيضا إنه من المهم بالنسبة للصين أن تعرف موقف كندا من أوكرانيا".

وتابعت "أعتقد أننا محددون للغاية وصريحون بشأن ذلك.. لكن فى الوقت نفسه ، نعتقد أن لدى الصين فرصة للتأكد من أنها تلعب دورا بناء فى إنهاء الحرب".

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يتحدث فيها وزيرا خارجية كندا والصين منذ إطلاق سراح الكنديين، مايكل كوفريج ومايكل سبافور، فى سبتمبر 2021، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات فى السجون الصينية، وهو الحادث الذى أدى إلى تدهور العلاقات الصينية الكندية.