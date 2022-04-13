مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الرابعة 1443 في شهر رمضان المبارك بأمر من الموارد البشرية نقدمها لكم حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق قرار حكومي داخل المملكة العربية السعودية بتوحيد موعد معاش الضمان الاجتماعي الجديد والقديم للأفراد المستحقين له والذين تتوفر لديهم شروط القبول، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن هذا القرار من خلال موقعها الرسمي توتير، وأن هذا القرار مازال تحت البحث والفحص على أن يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد للأفراد المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد أول كل شهر ميلاديا.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

من الجدير بالذكر أنه تم وضع مبلغ معاش الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 للأفراد المستحقين في تاريخ الأحد السابق 3 أبريل لعام 2022 وتاريخ 2 رمضان 1443 حسب آخر قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم أطلاق منصة الضمان الاجتماعي الجديد للأفراد المستحقين للمعاش لإمكانية التقديم وتجديد بياناتهم من خلال برنامج الضمان الاجتماعي الجديد في المدة التي حددتها الوزارة ما بين 20 نوفمبر 2021 السابق إلى تاريخ 23 مايو المقبل لعام 2022 وسيتم صرف بقية المبالغ المستحقة في الأيام المقبلة.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن طريقة التقديم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد حسب الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية وأن يكون قائم داخل المملكة العربية السعودية.

يصرف المعاش للسيدات الأرامل والمطلقات الذين لا يحملون الجنسية السعودية بشرط زواجهم من رجل سعودي الجنسية.

يستحق المعاش للأفراد الذين يعانون من حالات الإعاقة الجسدية أو العقلية والأفراد الذين فقدوا آبائهم بشرط آلا يتجاوز مجموع دخل أفراد الأسرة عن مبلغ 1100 ريال سعودي.

إلا يكون المتقدم لديه ممتلكات أو أراضي غالية الثمن أو يحمل سجل تجاري

يصرف المعاش للأسر المهجورة الذين فقدوا آبائهم بالهجر.

كيفية الاستعلام عن دفعة شهر رمضان 1443

حسب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان فإن الأفراد المستحقين الذين يريدون معرفة التساؤل عن مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد يمكنهم القيام بالإجراءات التالية: