موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍ لشهر رمضان قبل عيد الفطر استعلم الآن عبر sbis.hrsd

نوضح لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍ لشهر رمضان حيث صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموعد محدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور كل شهر، وذلك مع نهاية كل شهر ميلادي وبداية شهر جديد، وحينها تبدأ عمليات البحث عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور كل شهر فقد لا يعرف البعض متى يتم صرفه، فيقوم بالاستعلام عن موعده من خلال محرك البحث العالمي جوجل، لأن هذا النظام الجديد للضمان الاجتماعي يعتبر من الأنظمة المهمة للمملكة العربية السعودية التي تساهم في تقديم تلك المساعدات لمواطنيها الأشد احتياجا.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍ لشهر رمضان

تم استقبال الكثير من الطلبات لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل الاستعلام عن موعد ايداع المبالغ للشهر الجديد منذ أيام، ومن المتعارف عليه أن الوزارة قد حددت موعد صرف الرواتب لحساب كل مواطن مستحق في بداية كل شهر، ولكن كان سهر إبريل متوافق مع بداية أيام شهر رمضان المبارك، لهذا لا نعلم حتى الآن الوقت المحدد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي من خلال حسابات المواطنين البنكية هذا الشهر، ولم تعلن الوزارة المعنية عن أي مواعيد رسمية للحصول على الدعم المالي، وكان يوم الأحد الموافق لليوم الثالث من شهر إبريل لعام 2022م هو اليوم الذي من المفترض أن يتم فيه صرف رواتب الضمان الاجتماعي للمواطنين المحتاجين لمساعدتهم ودعمهم لمحاربة غلاء للسلع الأساسية.

شروط التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لا يمكن ألا يكون مواطنا غير سعودي الجنسية.

ومن الواجب عليه أن يكون مقيما داخل حدود المملكة.

وألا يكون مقيدا بإحدى دور الرعاية والإيواء بالمملكة.

أن يقل صافي الدخل الشهري عن سعر الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال وهذا إن كان رب الأسرة، أما 550 ريال إن كان أحد أفراد هذه الأسرة.

تملأ كل البيانات المطلوبة من خلال المواطن ويتم تحديثها كما هو مطلوب منه بشكل دوري، وذلك تجنبا لحدوث أي مشكلات في صرف الرواتب الشهرية له.

ماهية وأهداف الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج حكومي ضمن خطة الوزارة التي تم تخصيصها بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والسعي خلف الفئات محدودة الدخل والطبقات المتوسطة والفقيرة، وذلك بإشراف وإدارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي أمرت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل هذا النظام لاستهداف أكبر قدر ممكن من هؤلاء الأفراد، لذلك تحاول الوزارة بكل طاقتها لمساعدة هذه الطبقات ماديا ومعنويا بكل الطرق المتاحة، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدول هذه الفترة من تفشي فيروس كورونا والمتحور منه، والتي أدت إلى حدوث الكثير من المشكلات في العمل لبعض الناس.