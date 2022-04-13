نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: السعودية تعلن عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 لسرعة التقديم قبل انتهاء المدة في المقال التالي
قامت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية بالإعلان عن الشروط، اللازم توافرها في كل من يرغب في التسجيل داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك يوم الأربعاء الماضي نظرا للتحديثات التي أقرتها الحكومة، فقد سعت الوزارة لتوفير دعم مادي لبعض الأسر والأشخاص، الذين لا يحصلون على ما يكفي من المال لسد احتياجاتهم، خلال هذا المقال نتعرف على أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.
الضمان الاجتماعي المطور
يقصد به أحد الأنظمة التي تم تطويرها حيث كان الغرض الرئيسي منه توفير دعم مادي لبعض الفئات داخل الأراضي السعودية، بهدف توفير عيشة كريمة ضمن شروط محددة أقرتها الحكومة، تم طرح تلك الشروط على الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله التسجيل، حيث يسعى هذا النظام بجعل الفرد منتجا بدل من كونه مستهلكة.
مما يغير حالة المواطن من الاحتياج إلى الإنتاج وبالتالي رفع مستوى المعيشة داخل المملكة، مما يبعث في النفوس حالة من الراحة النفسية والجسدية، فقد سعت الوزارة على توفير الوقت والجهد لد المواطنين، وذلك من خلال إتاحة التسجيل داخل هذا النظام عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك من خلال توفير رابط خاص يتم من خلاله الولوج إلى داخل النظام واستكمال بيانات التسجيل.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي
هناك مجموعة من الشروط التي فرضتها الحكومة لاستحقاق صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وتتلخص في الآتي:
- يتضمن التسجيل داخل هذا النظام للأشخاص السعوديين فقط المقيمين داخل المملكة.
- يستثنى هذا الشرط من بعض الفئات مثل الزوجة الأرملة أو المطلقة، أو تلك التي تعرض زوجها لدخول السجن.
- يلزم ألا يتجاوز دخل الأسرة مبلغ قيمته 1100 ريال سعودي شهريا.
- بالنسبة للأشخاص يجب ألا يتجاوز دخل الواحد منهم 550 ريال سعودي.
- يلزم في الأشخاص القائمين بالتسجيل عدم امتلاكهم لأي عقارات أو ممتلكات خاصة.
- يجب على الأفراد المستفيدين من هذا النظام أن يكون ملتزمين داخل برامج التدريب الذي يتم من خلالها تأمين الوظائف.
- كما يلزم عدم الإقامة الشخص المستفيد داخل أي دار رعاية، أو ما يشابهها من المؤسسات التي تقوم الحكومة بإعالتها مثل المستشفيات أو الملاجىء.
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