نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية madrasati Office وطريقة تسجيل الدخول وحضور الدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من البحث عن رابط المنصة التعليمية الإلكترونية لمدرستي الذي أنشأتها المملكة العربية السعودية، بحسب نتائج موقع البحث “Google”، بهدف توفير التعليم عن بعد للطلاب من جميع المراحل التعليمية، كما أعلنت منصة مدرستي عبر الإنترنت عن عدة خطوات وآليات يجب اتباعها لحضور الدروس مباشرة من خلال منصة مدرستي عبر الإنترنت.

رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية

خوفًا على جميع الطلاب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تم الإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني في منصة مدرستي، كما أعلنوا عن أداء النشيد الوطني لتمرين الطلاب عليه، وسيتم عرض الجدول الدراسي اليومي بدخول الفصل الدراسي الثاني مع المعلم على المنصة، ظهرت منصات ومواقع تعليمية لتوفير التعليم عن بعد للطلاب، بهدف منع الاختلاط والحد من تفشي فيروس كورونا، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية منصة “مدرستي” من أشهر.

للتسجيل يجب عليك متابعة رابط منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية واستخدام رقم البطاقة في المملكة العربية السعودية، كما يلزم الاطلاع على كل تقارير وإنجازها، ويمكنك التحقق من توزيع الدرجات على متطلبات المقرر وهذا جزء من عمل العام وامتحاناته، ويمكنك التواصل إلكترونيًا مع المعلمين من خلال منصة مدرستي.

الحضور على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية

ونقدم لكم خطوات حضور الدروس على منصة مدرستي التعليمية على الإنترنت؛ وهي كالتالي، اختيار الجدول الدراسي، ثم اختيار فصل دراسي من الجدول الأكاديمي لإعداد درس، ثم قم بالنقر على “إعداد الدرس الآن”، ثم استكمال بيانات الدرس “نوع الدرس والسنة الدراسية”، ثم اضغط على زر “التالي”، وبذلك يمكنك استكمال عناصر الدرس من خلال تحديد الأهداف والقيام بالمهام أو الأنشطة أو الاختيارات.

وإذا كنت ترغب في التسجيل في منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، ستكون الخطوات كما يلي: قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة العودة إلى المدرسة مدرستي، ثم انقر على تسجيل جديد، وقم بتسجيل البيانات الأساسية بإضافة رقم الهوية السعودية و رقم الهاتف المحمول و رقم التحقق، ثم قم بالضغط على أيقونة التحقق، تحقق من جميع البيانات الرئيسية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتفك الجوال بها رمز التحقق المكون من 4 أرقام، ثم يتم الضغط فوق الزر “تحقق”، ويمكنك التحقق من الحساب عن طريق إضافة اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور.