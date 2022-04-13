جدة - نرمين السيد - أدت حرائق الغابات التى اشتعلت بسبب الرياح، إلى اندلاع النيران فى عدة منازل بمدينة رويدوسو ذات الطبيعة الجبلية، بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وفق ما أفاد به مسؤولون بقطاع الإطفاء.





وأضاف المسؤولون أن 112 كيلومتر فى الساعة، ألسنة اللهب اجتاحت المنطقة الجبلية التى تضم الكثير من المنازل، حيث انتشرت الحرائق بسرعة فى مساحة 15 ألف فدان. ومنذ الاثنين الماضى، تتفاقم حرائق الغابات فى ولاية نيو مكسيكو، بفعل الرياح الربيعية، ما تسبب فى عمليات إجلاء للسكان أجرتها السلطات المحلية فى جنوب الولاية. وتفيد التقديرات الأولية بشأن الخسائر الناجمة عن الحرائق، إلى احتراق مساحة لا تقل عن 2.5 كيلومتر مربع، فيما لم ترد أرقام دقيقة عن المنازل التى دمرتها الحرائق المشتعلة منذ أسبوع. وتشهد ولاية نيو مكسيكو سلسلة حرائق فى الغابات المحيطة عام 2021 بسبب ظروف البيئة الجافة وارتفاع درجات الحرارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خراب ودمار فى نيو مكسيكو بسبب حرائق الغابات (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.