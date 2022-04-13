مجلس الوزراء السعودى يصدر 10 قرارات عاجلة

جدة - نرمين السيد - وقرر مجلس الوزراء، كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" رفع عدد حجاج موسم هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من الداخل والخارج.

ولفت المجلس إلى أن هذا القرار يأتى انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين فى أنحاء العالم لأداء المناسك فى أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة فى مواجهة جائحة كورونا.

وجدد مجلس الوزراء السعودى فى هذا السياق، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار فى هذا البلد الشقيق، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسى اليمنى لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة، وكذا الدعوة لعقد مؤتمر دولى لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمنى وتوفير المشتقات النفطية.

وأكد المجلس لدى اطلاعه على نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن المملكة ستظل داعمةً للعمل العربى المشترك، ومُسهمةً فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات الإقليمية، وسباقةً فى مد يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، ودعم الجهود التنموية والاجتماعية.

ولفت مجلس الوزراء، فى جلسته برئاسة خادم الحرمين، إلى أكدته المملكة أمام مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية "كوفاكس" الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات المضادة لـ كورونا، من مؤازرتها المجتمع الدولى لدرء أى مخاطر محتملة تشكلها التطورات المستقبلية لجائحة كورونا، والاستمرار فى الاستجابة لاحتياجات الدول ومساندة الجهود الدولية فى هذا الإطار.

وأشاد مجلس الوزراء، بما حققته الحملة الوطنية للعمل الخيرى من نجاح فى تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية آمنة، ووصولها لمستحقيها داخل المملكة بشكل مباشر وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال برامج ومشاريع منصة "إحسان"، التى تلقت منذ إطلاقها ما يزيد على مليار وسبعمائة وثمانين مليون ريال بإجمالى عمليات تبرع تجاوزت 23 مليون عملية فى أوجه أعمال الخير والعطاء الإنسانى.

وذكرت "واس" أن مجلس الوزراء السعودى قرر فى نهاية اجتماعه ما يلى:

تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقى فى شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار فى جمهورية العراق للتعاون فى مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطنى للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر فى شأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها فى العالم العربى بين المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكى فى شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمى والتقنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتى فى شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز فى المملكة العربية السعودية والمكتبة والأرشيف الوطنى فى جمهورية جيبوتى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية.

الموافقة على تنظيم مجالس التنمية السياحية فى المناطق.

اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة نجران، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالى سابق.

الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل فى القطاع الصحى الخاص خارج أوقات الدوام الرسمى.

الموافقة على ترقية عدد من المسؤولين فى الواوين العامة السعودية.