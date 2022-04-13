نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في القريب العاجل.. موعد صرف المكرمة الملكية 1443 وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية ٢٠٢٢ نجد أن المكرمة الملكية هي عبارة عن مساعدة يتم تقديمها بواسطة الحكومة السعودية بعد قرار ملك الحرمين الشريفين الملك سلمان، بغرض مساعدة فئات بعينها في مواكبة ظروف المعيشة حولهم في شهر رمضان المبارك، ويتم تحديد مبلغ هذه المساعدة حسب حالة المستفيد.

موعد صرف المكرمة الملكية ٢٠٢٢ قيمة مكرمة الملك سلمان

تختلف القيمة الفعلية لمكرمة الملك سلمان تبعاً لحالة الأسرة المستفيدة، حيث نجد:

الأسرة السعودية التي يكون عدد أفرادها واحد فقط يصرف لهم مبلغ: ١٠٠٠ ريال سعودي.

أما الأسرة التي يكون عدد أفرادها فردين، يصرف لهم مبلغ ١٥٠٠ ريال سعودي.

والأسرة التي يكون عدد أفرادها ٣ أفراد يصرف لهم مبلغ: ٢٠٠٠ ريال سعودي.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان

بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف مكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلا أن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتوقعون صرفها مع صرف معاشات التضامن الاجتماعى أي بعد أيام قليلة.

المستحقين من صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 2022

بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية أنها قد خصصت مبلغ من المال كنوع من مساعدة مواطنين المملكة وهذا المبلغ جاء تحت مسمى مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز، أعلنت أيضاً الجهات المسئولة عن الفئات التي تستحق الحصول على المكرمة، فنجد:

فئة الأشخاص المعاقين الغير قادرين التحرك والعمل وليس لهم مصدر دخل.

الشخص اليتيم.

العائلات التي ليس لها مصدر دخل ولا عائل.

النساء المطلقات.

الأرامل.

الأشخاص الكبار في السن ولا يقدرون على العمل.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

قامت المملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه المنحة، مثل:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المكرمة يحمل الجنسية السعودية، وله أب وأم سعوديين.

ضرورة إقامة الشخص المتقدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ولا يتركها إلا بعد مرور ٣ أشهر من نود صرف المساعدة.

ألا يزداد عمر الشخص المتقدم عن ٣٥ عام.

خطوات الاستعلام والحصول على المكرمة الملكية

عندما يرغب المواطن في الاستعلام عن المكرمة الملكية للحصول عليها يقوم بالخطوات التالية: