عاجل.. السعودية تصدر قرارا بزيادة أعداد حجاج بيت الله لهذا الرقم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء السعودى، والتى عقدت فى قصر السلام بجدة.
زيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام
وقرر مجلس الوزراء، كما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" رفع عدد حجاج موسم هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من الداخل والخارج.
ولفت المجلس إلى أن هذا القرار يأتى انطلاقاً من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين فى أنحاء العالم لأداء المناسك فى أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة فى مواجهة جائحة كورونا.
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