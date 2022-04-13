بلينكن: أمريكا ليست متأكدة من استخدام روسيا السلاح الكيميائى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن"، أضاف بلينكن - فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة بأن روسيا قد تستخدم فى أوكرانيا، مجموعة متنوعة من عوامل مكافحة الشغب.
وأوضح الوزير هذه العوامل تتمثل فى "الغاز المسيل للدموع الممزوج بالعوامل الكيميائية الذى من شأنه أن يسبب أعراضًا أقوى لإضعاف وإعاقة المقاتلين والمدنيين الأوكرانيين" وذلك فى إطار حملة السيطرة على مدينة ماريوبول.
ودعا بلينكن إلى التعاون مع الحلفاء "لمحاولة تحديد ما حدث بالفعل".
وكان قد أورد الرئيس الأمريكى جو بايدن مصطلح "إبادة جماعية" فى حديثه عما يحدث بـ أوكرانيا، فى إشارةً إلى أنه اتهام لـ روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى البلاد.
ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، قال بايدن خلال كلمة مخصصة لجهود التصدى للتضخم ألقاها فى ولاية آيوا: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغى أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية فى الطرف الآخر من العالم".
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