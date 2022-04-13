موعد نزول مكرمة الملك للضمان الاجتماعي وفقًا لأخر أخبار المكرمة بالسعودية 1443

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العديد من المواطنين السعوديين الذين يستحقوا الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي في مختلف أرجاء المملكة ينتظرون الإعلان عن موعد نزول مكرمة الملك للضمان أو المكرمة الملكية التي يتم صرفها بشكل سنوي خلال شهر رمضان، وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث يتم صرف تلك المعونة بعد التأكد من مُطابقة الشروط والأحكام على المُتقدم قبل صرف المكرمة.
موعد نزول مكرمة الملك للضمان رمضان 1443
يتساءل الجميع من مُستفيدي الدعم عن متى موعد صرف عيدية الملك سلمان في رمضان حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف مبلغ مالي لكل أسرة فقيرة محتاجة تابعة للضمان الاجتماعي، والتي من المُقرر صرفها قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل مُساعدة تلك الأسر في توفير مُتطلباتهم من الغذاء والمأكل، ومن المُنتظر أن يتم صرف تلك المكرمة الملكية التي تُعتبر بمثابة عيدية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان ولكننه لم يتم التأكيد على ذلك بأمر ملكي بعد، والتي تُقدر قيمتها بحوالي ألف ريال سعودي لرب الأسرة، وما يعادل خمسمائة ريال سعودي التابع، تعرف أيضًا على مفاجأة الملك سلمان اليوم.
شروط الحصول على المكرمة الملكية ١٤٤٣
لا يمكن الحصول على المكرمة الملكية إلا بعد خضوع المُتقدم إلى بعض الشروط والتعليمات للتأكد من أحقيته للدعم، ومن هذه الشروط ما يلي:
- ضرورة حصول المتقدم على الجنسية السعودية.
- التأكد من الإقامة الدائمة للمُتقدم في السعودية.
- من الأفضل أن يقيم الشخص فترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الصرف.
- عدم امتلاك المُتقدم لأي نشاط تجاري أو عقاري أو زراعي أو أي ممتلكات خاصة.
- التأكد من أن الدخل الخاص بالشخص المتقدم أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.
قيمة المكرمة الملكية في رمضان ١٤٤٣
من المعروف أن قيمة المكرمة يتم تحديدها وفق حالة الأسرة المُقدمة على الدعم، وعدد أفرادها، وفي تلك الفقرة ننقل لكم قيمة تقريبية للمنحة المُعلن عنها، كالآتي:
- تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على مبلغ مالي قدره ألفي ريال سعودي.
- أما الأسرة المكونة من فردين يُصرف لهم حوالي ألف وخمسمائة ريال سعودي.
- بينما تحصل الأسرة ذات الفرد الواحد على مبلغ مالي قدره ألف ريال سعودي.
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