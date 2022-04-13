تجنيد وزارة العمل taj.nce.gov.om للحصول على عدد من الوظائف في البلاط السلطاني العسكري، حيث أعلن البلاط عن الحاجة لشغل عدد من الوظائف المتاحة لديه للذكور والإناث وفق عدد من الشروط والمعايير والمؤهلات الدراسية لكل منهم، على أن يتم التقديم على رابط تجنيد الوزارة الرسمي في المواعيد المقررة لذلك.

تجنيد وزارة العمل taj.nce.gov.om رابط تسجيل فرص وظيفية بشؤون البلاط السلطاني

يتابع المواطنين والشباب في سلطنة عمان كل ما يتم الإعلان عن عن فرص الوظيفية لجميع المؤهلات، وتحرص مؤسسات السلطنة على توفير الفرص الوظيفين للعمانيين للقضاء على نسب البطالة المتنامية في خلال السنوات الأخيرة، وتحرص وزارة العمل على استقبال تسجيلات الخريجين والراغبين في الحصول على فرص للعمل بينما تقوم بالإعلان بعد ذلك عن الفرص الوظيفية المتاحة لهم، ويأتي ضمن خطط الوزارة لتوطين الوظائف والحرف لتكون الأولوية في العمل للشباب العماني، حرصا على أموال السلطنة من الهدر وحرصا على توفير فرص مناسبة للشباب، وتعلن الوزارة بين الحين والآخر عن فرص من عدد من المؤهلات، المتوسطة والعليا وأصحاب الدراسات العليا ورسالة الماجيستير والدكتوراه، كل في المكان المناسب له.

تحديث بيانات وزارة العمل

تعلن وزارة العمل بين الحين والآخر عن ضرورة أن يقوم الشباب المسجلين فيها بعد التخرج والراغبين في الحصول على فرص وظيفية أن يتم تحديث بياناته الشخصية والوظيفية على البوابة بين الحين والآخر، حيث يتم إضافة المعلومات الجديدة مثل المهارات التعليمية والتأهيلية الجديدة وأيضا تحديث بيانات المواطن، الحالة الاجتماعية والصحية وأرقام الهواتف والحساب المصرفي وما إلى ذلك، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات العامة لدى وزارة العمل وسرعة توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم والتثبت من بيانات الشاب والشابة المتقدمين.

شروط الالتحاق بالوظائف العسكرية بالسلطنة

أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون مسجلا في وزارة العمل.

يتم عمل كشف طبي شامل والحصول على اللياقة الطبية والبدنية.

لا يجب أن يتم التدم لأكثر من وظيفة في نفس الوقت.

يجب أن يكون السجل الجنائي ناصع وليس فيه مخالفات مالية أو أخلاقية أو غيرها.

موعد تسجيل الوظائف العسكرية لوزارة العمل

موعد بداية التسجيل آخر موعد لقبول الطلبات الأربعاء 13 أبريل 2022 الأربعاء 27 أبريل 2022

رابط تسجيل وظائف الشباب الجديدة