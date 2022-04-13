أسرار تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل بمذاق رائع وشهي

تعتبر جميع الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان من الحلويات الدسمة التي تحتاج إلى خطوات متعددة عند التحضير مما يجعل الأفراد يشعرون بالضيق من الوقت الكبير المبذول في تحضير تلك الحلويات، لذلك نجد أن الكثير من الفتيات والسيدات تقوم بالبحث عن الحلويات البسيطة خاصةً أن الحلويات يتم تحضيرها بعد تحضير الوجبات الرئيسية على الإفطار ومن الحلويات سهلة التحضير والتي تعتبر بمكونات اقتصادية بسيطة أيضاً هي حلويات الزلابية التي لا تأخذ وقت أو مجهود طويل مثل باقي الحلويات كما أنه يمكن تزيينها في النهاية بأكثر من طريقة، وفي حين الرغبة في تجربة تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل يمكنك الاطلاع على خطوات التحضير اليوم عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الزلابية المقرمشة

مكونات التحضير:

كأس من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقة من مسحوق النشا.

نصف كأس من الماء الدافئ.

رشة ملح.

كيس من البيكنج باودر.

ملعقة من مسحوق الخميرة.

كأسين من الشربات.

طريقة التحضير: