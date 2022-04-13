نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل بمذاق رائع وشهي في المقال التالي
تعتبر جميع الحلويات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان من الحلويات الدسمة التي تحتاج إلى خطوات متعددة عند التحضير مما يجعل الأفراد يشعرون بالضيق من الوقت الكبير المبذول في تحضير تلك الحلويات، لذلك نجد أن الكثير من الفتيات والسيدات تقوم بالبحث عن الحلويات البسيطة خاصةً أن الحلويات يتم تحضيرها بعد تحضير الوجبات الرئيسية على الإفطار ومن الحلويات سهلة التحضير والتي تعتبر بمكونات اقتصادية بسيطة أيضاً هي حلويات الزلابية التي لا تأخذ وقت أو مجهود طويل مثل باقي الحلويات كما أنه يمكن تزيينها في النهاية بأكثر من طريقة، وفي حين الرغبة في تجربة تحضير الزلابية المقرمشة في المنزل يمكنك الاطلاع على خطوات التحضير اليوم عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الزلابية المقرمشة
مكونات التحضير:
- كأس من الدقيق.
- ملعقتين صغيرتين من السكر.
- ملعقة من مسحوق النشا.
- نصف كأس من الماء الدافئ.
- رشة ملح.
- كيس من البيكنج باودر.
- ملعقة من مسحوق الخميرة.
- كأسين من الشربات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتحضير بولة واسعة وضعي فيها مسحوق النشا بالإضافة إلى الدقيق وباقي المكونات الجافة من البيكنج بودر وتقليبهم معاً.
- الخطوة الثانية نقوم بتحضير الماء الدافئ ويوضع بشكل تدريجي مع التقليب باستخدام ملعقة من السيليكون والاستمرار في ذلك حتى نحصل على عجينة ثقيلة نوعاً ما.
- الخطوه الثالثة نقوم بوضع الخميرة الفورية مع قطرات بسيطة من الماء حتى تذوب ثم نستمر بالعجن مرة أخرى ونضع غطاء خفيف على بوله العجين ونتركها قرابة الساعه حتى تختمر.
- الخطوة الرابعة بعد مرور الوقت المحدد وارتفاع حجم الخميرة نقوم بتحضير مقلاة عميقة ونضع بها كمية مناسب من الزيت ونتركه حتى يسخن.
- الخطوة الخامسة قومي بوضع طبق من الزيت بجانبك ونضع ملعقة العجين فيه ثم نحضر ملعقة من العجين ونضعها في المقلاة مع التقليب الزلابية في المقلاة باستمرار بحيث تكون على نار هادئة.
- الخطوة السادسة نقوم بتكرار تلك الطريقة مع باقي العجينة حتى الإنتهاء وبعد ذلك يتم إخراجها ووضعها في الشربات البارد.
- إذا كنت ترغب في تناول الزلابية مقرمشة يمكنك وضعها مرة أخرى في الزيت قبل وضعها في الشربات.
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