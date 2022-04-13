جو بايدن عن الحرب فى أوكرانيا: إبادة جماعية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سكاى نيوز عربية"، قال بايدن خلال كلمة مخصصة لجهود التصدى للتضخم ألقاها فى ولاية آيوا: "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغى أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية فى الطرف الآخر من العالم".

وأرجع بايدن السبب فى معدل التضخم غير المسبوق الذى تشهده الولايات المتحدة والذى رفع أسعار الوقود بين فبراير ومارس الماضيين بأكثر من 18%، إلى الحرب التى تشنها روسيا على أوكرانيا.

وأضاف أن "70 بالمئة من الارتفاع المسجّل فى الأسعار فى مارس مردّه رفع بوتن لأسعار الوقود".

وكانت قد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن بلادها نتوقع أن يكون تضخم مؤشر أسعار الاستهلاك فى مارس مرتفعًا بشكل غير عادى بسبب غلاء الأسعار الذى اتهمت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالتسبب فيه.