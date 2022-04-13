القبض على الإرهابي "ابو جهاد" جنوبي بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الثلاثاء، القبض على “أبو جهاد” أحد عناصر تنظيم “داعش” الارهابي جنوبي بغداد.
وذكرت خلية الإعلام في بيان صحفي: “تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد من القبض على الإرهابي المكنى “أبو جهاد” أحد عناصر تنظيم داعش العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي “أبو حمزة المهاجر – ولاية الفرات” في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد”.
وأضافت، أن “هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين إلى قيادة شرطة الأنبار / مكتب مكافحة إجرام الفلوجة وفق المادة 4 إرهاب”.وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على الإرهابي "ابو جهاد" جنوبي بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.