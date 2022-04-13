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عمر شويل - جدة عاجل شؤون الحرمين تُعلن ضوابط سُفر الإفطار بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم، المسؤول عن كافة خدمات وأعمال المسجد الحرام، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، قواعد تناول الإفطار في المسجد الحرام، حيث يجب على المواطنين اتباع مجموعة من التعليمات، سواء جاء المواطنون للصيام في المسجد الحرام أو يرغبون في تقديم الطعام، فإن هذه الإجراءات تنظم الطعام المسموح بدخوله إلى المسجد ومنطقة الإفطار، وفي هذا المقال سوف نتناول معكم كل ما يخص هذا الشأن، فتابعوه للنهاية.

ضوابط سُفر الإفطار بالمسجد الحرام

وضع المسجد النبوي ورئيس المسجد الحرام بعض القيود على توصيل وجبة الإفطار لضمان تلبية معايير السلامة والصحة للحجاج ومن يأتون إلى المسجد الحرام، كما يمكن للمقيمين التعرف على طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام 2022 وكانت الحرمين الشريفين ونظافتهما والاشراف عليهما على النحو التالي:

تقديم صحن بلاستيك بحجم مناسب لوضع التمر.

استخدم بعض القفازات عند البدء في تحضير الإفطار للصائمين الذين يأتون إلى المسجد.

يمنع منعًا باتًا استخدام الأكواب البلاستيكية عند شرب المشروبات الساخنة.

كما يحظر توزيع المشروبات الساخنة على مداخل الممرات وبوابات المساجد.

كذلك لا يمكن إدخال الأدوات الحادة والأدوات الأخرى إلى المسجد.

يحظر استخدام الغراء على أرضيات المسجد الحرام من الرخام.

يحظر استخدام الكهرباء داخل أعمدة المسجد لأي غرض.

أيضا يحظر على المسئول عن خدمة الإفطار نقل الحاويات المرتبطة بنافورة زمزم.

لا تترك أدوات السفر بالقرب من رفوف الأحذية أو على دعامات العمود أو في فتحات مكيف الهواء.

سفر الإفطار بالمسجد الحرام

أعلن المسجد النبوي وإدارة المسجد الحرام قواعد تقديم الإفطار للمسجد الحرام في شهر رمضان من أجل تنظيم العمل المكتبي بشكل سليم.

كل عام وأنتم بخير، مع العلم أنه من المستحيل تمامًا إبعاد الطعام عن الممرات والأماكن المخصصة للإفطار حتى لا يفسد الطعام من المسجد والشمس ودرجة الحرارة، شهر ​​مبارك لنا ولك بإذن الله.

الجدير بالذكر أن أكد شيخ االسديس استمرار البعثتين الدعوية والقيادية بمسجد الشارع وخاصة خلال أشهر رمضان المباركة.

كما أعد الرئيس العديد من الدروس والمحاضرات العلمية والمنهجية، من الجدير بالذكر أنه حضر ثمانية أئمة من هيئة كبار العلماء ومعلمي المسجد الحرام على دعمه وتوجيهه واهتمامه بالعلوم، أوضحنا لكم كل ما يخص إفطار الشهر الكريم دمتم سالمين.

سفرة الإفطار هي أجمل مشهد في شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام.

حيث هناك تنتشر سفرة الإفطار في جميع أنحاء المسجد الحرام وساحته من خلال إدارة بلازا ومجموعة الإفطار السياحية.

ويميل الكثير من الناس إلى أن يكونوا قبل صلاة العصر لتمرير مكونات وجبة الإفطار.

ويحضرون كل يوم في المساجد الكبرى ذات التدفق العالي، يقدر عدد السفرات بأكثر من 13000 سفرة وفي تزايد.

أوضح أحمد الندوي مدير الخدمات أن مديرية الخدمات أدخلت تعليمات وضوابط تتعلق بمرور الإفطار لمن يصومون إلى المسجد الحرام عبر الميدان ودائرة الإفطار.