شروط خدمة تيسرت للضمان ehsan.sa والتي تكون إحدى خدمات منصة إحسان الخيرية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بالعام الماضي، كما أعاد إطلاق الحملات القومية للتبرع بأموال الزكاة على المنصة وافتتح العمل فيها في رمضان 1443، وذلك بتبرع من جلالته وتوالى أهل الخير بالتبرع فيها ليتجاوز قيمة الأموال فيها أكثر من ملياري ريال في يومين.

شروط خدمة تيسرت للضمان ehsan.sa كيفية نزول محتاج على صفحة إحسان للتبرع له

تأتي منصة إحسان الخيرية ضمن العديد من البرامج والمنصات الاجتماعية الخيرية التي أطلقتها المملكة حرصا منها على مساعدة المحتاجين والقضاء عن المحتاجين من ابناء المملكة، كما يتم فيها تقديم عدد من الخدمات المتكاملة التي تجعل المنصة منصة متكاملة للعمل الخيري تحت غشراف ورقابة الجهات السيادية من الممكلة في تلقي الأموال وإعادة توجيهها من جديد للمحتاجين.

خدمة تيسرت

ضمن خدمات منصة إحسان الخيرية وهي خدمة تيسرت والتي تسد الدين عن المديونين غير القادرين من ابناء الوطن والذين قد يتعرضوا إلى السجن أو إيقاف الخدمات عنهم، بذلك يكون من حقهم الحصول على الخدمة وطرح الحالة على المنصة ليتبرع لها بالسداد أهل الخير، ويتم الاستفادة من خدمة تيسرت باتباع عدد من الشروط الأساسية.

شروط الاستفادة من خدمة تيسرت للضمان الاجتماعي

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الحالات المستفيدة والمقبولة للضمان الاجتماعي، ويكونوا مسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يكون مؤهل للحصول على راتب الضمان الاجتماعي ويكون غير قادر على سداد الدين عليه.

يجب التسجيل في إحدى الجمعيات الخيرية الفرعية التابعة للمنطقة السكنية التي يتبع لها.

يتم تقديم الوثائق الثبوتية التي تتأكد الجمعية منها عدم المقدرة على السداد.

بعد مراجعة الطلب والقبول تقوم الجمعية بتنزيل حالة الفرد المتعسر على منصة إحسان، خدمة تيسرت.

يقوم المتبرع بالسداد باختيار الحالة واختيار السداد عنها.

يجب ألا يزيد المبلغ المطلوب عن 100 ألف ريال.

يكون قد مر على المطالبة بالدين عام كامل.

لا يجب صدور أوامر قضائية ضد المتقدم بالطلب.

كيفية التسجيل كمتبرع على خدمة تيسرت بمنصة إحسان