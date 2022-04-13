إصابة 4 أشخاص جراء انفجار فى مبنى بمدينة إسبانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، نتج عن الانفجار حرائق اندلع فى وقع فى مبانٍ مجاورة، بسبب الحانة الموجودة بالطابق الأرضى من المبنى الذى وقع فيه الانفجار.

وقال مستشار الأمن فى مدينة برشلونة، ألبرت باتلى، أن أحد المصابين كان صاحب الحانة مشيرًا إلى أنه فى حالة خطيرة ويخضع للرقابة الأمنية.

وأخلى رجال الإطفاء 8 مبان، وسط أضرار هيكلية ألحقها الانفجار بالمبنى الذى وقع فيه.

وكانت قد تلقت الشرطة بلاغًا فى وقت سابق، يفيد بإهمال الحانة، وقد صدر أمر قضائى بإغلاقها قبل الانفجار بأيام.