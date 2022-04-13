موسكو تتوعد بالرد على طرد كرواتيا موظفين بالسفارة الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا": احتجاج موسكو بشدة على هذه الخطوة التى وصفتها بـ "غير الودية وغير المحفزة بشكل قاطع"، مشيرًا إلى أنه ستؤثر بشكل كبير ومدمر على العلاقات بين بلادها وكرواتيا بالكامل.

وأضافت زاخاروفا أن الجانب الكرواتى يتحمل كامل المسؤولية عن عواقب هذا العمل المعادى لـ روسيا، مشددة على أن وزارة الخارجية ستتخذ التدابير المناسبة للرد على هذه الخطوة.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، بأن كرواتيا طردت 18 دبلوماسيا وستة أعضاء فى الجهاز الإدارى والفنى، أى ما مجموعه 24 موظفا فى السفارة الروسية.

من جهته، أفاد السفير الروسى لدى زغرب أندريه نيسترينكو، إن الموظفين الذين شملم قرار الطرد، عليهم مغادرة كرواتيا فى موعد أقصاه يوم 25 أبريل الجارى.