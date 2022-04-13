نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام ادارة التعليم في رمضان 2022 وفقًا لوزارة التعليم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الدوام الخاص بالإدارة التعليمية بالمملكة السعودية مختلف عن الدوام الطبيعي، الذي كان قبل بدء شهر رمضان، ولقد قامت الوزارة بإصدار القرارات حتى تراعي ظروف المسلمين الصائمين برمضان، ولذلك خصصنا هذا المقال حتى نقدم لكم مواعيد دوام ادارة التعليم في رمضان وأهم التفاصيل التي تريدون معرفتها حول هذا.

دوام ادارة التعليم في رمضان

إن التوجيهات الخاصة بوزارة التعليم قد تضمنت بعض القواعد والأنظمة التي تضبط دوام العاملين برمضان، وكما جاء بالتوجيهات الوزارية بأن الدوام الخاص بالكادر التعليمي وكذلك الإداري بالمدارس التي تتبع الوزارة يبدأ مع دوام المدارس، من التاسعة في الصباح أو حتى العاشرة حسب بدء المدرسة ويستمر دوامهم إلى الثالثة عصراً.

وبالنسبة لإدارة التعليم بالوزارة والهيئات التي تتبعها الدوام بها يبدأ العاشرة صباحاً وينتهي بعد ذلك السادسة عصراً بعد أن ينتهي دوام الطلاب بحوالي ساعتين بكافة أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الرسمية الجمعة والسبت، ولقد أشار البيان الوزاري بأن دوام إدارة التعليم سيتم توقفه مع ابتداء إجازة عيد الفطر، ثم يعودون بعد ذلك للدوام المعتاد.

دوام الطلاب خلال رمضان

إن وزارة التعليم قد نشرت بالتزامن مع إتيان شهر رمضان بعض التعليمات التي تتعلق بالدوام الخاص بالطلاب بمراحلها التعليمية، من الابتدائي وحتى الثانوي بمدارس المملكة، والذين قد عادوا للدراسة منذ 20 مارس لينتظمون بالصفوف، فهو الترم الأخير، ولقد استثنت وزارة التعليم بعض الأشياء للطلاب خلال شهر رمضان.

حيث أنها قامت بإلغاء الطابور الصباحي لهم، وقللت زمن الحصة الدراسية ليصبح 35، كما أنها قللت بعدد الساعات الدراسية خلال رمضان ليصبح اليوم الدراسي عبارة عن ثلاث ساعات للابتدائي وللمتوسط والثانوي أربع ساعات، فالمدارس التي تبدأ مع التاسعة ينتهي دوامها واحدة في الظهر، والتي يبدأ دوامها العاشرة ينتهي الثانية بعد الظهر.

موعد إجازة الفطر للإدارات التعليمية برمضان

لقد حددت وزارة التعليم جدول للتقويم من خلال صفحتها الرسمية وبه ميعاد إجازة عيد الفطر للطلاب والتي ستكون 24 رمضان الموافق 25 أبريل، قبل انتهاء رمضان المبارك بحوالي أسبوع، وعلى غرار هذا الأمر فإن جميع الأعضاء بالكادر التعليمي والإداري التي تتبع وزارة التعليم ستكون إجازاتهم الاثنين مع إجازة الطلاب، تستمر الإجازة 13 يوم، ثم يعودون للدراسة مرة أخرى بتاريخ سبعة شوال الذي سيوافق وقتها 8 مايو.