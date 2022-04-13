الجيش اليمنى يعلن عدد خروقات الحوثيين لـ الهدنة الأممية خلال 11 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات الجيش اليمنى، الثلاثاء، عن رصد 1230 خرقاً وانتهاكا حوثياً للهدنة الأممية لليوم الحادى عشر على التوالى، فى كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.





وأكد الناطق الرسمى باسم الجيش اليمنى العميد عبده مجلى، فى إيجاز صحافى، أن قوات الجيش ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، فى ظل تواصل تصعيد الميليشيا الحوثية وخروقاتها للهدنة. وأشار إلى أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش فى جبهات مأرب رصدت خلال الـ11 يوما الماضية، ارتكاب الميليشيا الحوثية 226 خرقاً للهدنة، مؤكدا أن ميليشيا الحوثى تواصل الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية فى الجبهات الجنوبية بمأرب، واستهداف الأعيان المدنية فى ضواحى محافظة مأرب بصاروخ باليستى أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين. وفى محافظة تعز أفاد العميد مجلى، أن قوات الجيش رصدت ارتكاب الميليشيا الحوثية 342 خرقاً للهدنة فى الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، و305 خرقاً للهدنة فى محافظة حجة، و156 خرقاً فى الحديدة. كما ارتكبت ميليشيا الحوثى 100 خرق للهدنة فى محافظة الجوف، و61 خرقا للهدنة فى جبهتى مريس وبتار، بمحافظة الضالع، فيما بلغت خروقات الميليشيا فى محافظة صعدة 40 خرقا، بحسب الناطق الرسمى بأسم الجيش اليمنى. وأكد العميد مجلى أن ميليشيا الحوثى الإرهابية تواصل تصعيدها المستمر بقصف المدن المكتظة بالسكان والنازحين فى محافظتى تعز ومأرب بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأوضح أن الميليشيات استخدمت فى هجماتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة المتفجرة التى تسببت فى إصابة العديد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

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