كبيرة الأطباء فى كندا: البلاد تشهد الموجة السادسة من جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت كبيرة أطباء كندا الدكتورة تيريزا تام، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تشهد حاليا الموجة السادسة من جائحة كوفيد-19، موضحة أن أحدث ارتفاع فى عدد الحالات فى جميع أنحاء البلاد مدفوع من قبل متحور "بى إيه.2" التابع لمتحور أوميكرون.





وقالت تام، فى تصريح للصحفيين، إن الأمر الأكثر إثارة للقلق أن حالات دخول المستشفى بدأت فى الازدياد أيضا، وارتفع العدد الإجمالى لمرضى كوفيد-19 فى مستشفيات من أكثر من 4200 إلى أكثر من 5100 خلال الأسبوع الأول من أبريل. ودعت تام الكنديين إلى تلقى جرعة معززة ثالثة من اللقاح، مشيرة إلى أنه إذا تم الحصول على جرعة معززة، فستصبح اللقاحات فعالة بنسبة تزيد عن 90 فى المائة فى إبعادك عن المستشفى.

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