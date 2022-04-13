خصم يصل إلى 50% على الشاشات الذكية بداخل اكسترا بالسعودية

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تحتوي شركة إكسترا المتحدة للإلكترونيات على العديد من أنواع الجوالات بأسعار تنافس الأسواق كما تقدم خصومات هائلة على أحدث موديلات الهواتف الذكية والشاشات الأندرويد بجميع أنواعها، والعروض متوفرة في كل الفروع التابعة له في جميع أنحاء السعودية. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية: سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد إل إيه دي مزود بأربع مخارج إتش دي إم ومخرجين يو إس بي متوفر بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 10999 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي متوفر بسعر 3199 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

تي سي إل تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 3909 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 42 بوصة عالي الوضوح والدقة أندرويد 0.9 مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي.

سامسونج تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرج واحد يو إس بي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية: متوفر هاتف نوكيا جي 50 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر بحجم شاشة 6.82 بوصة متوفر باللون الأزرق بسعر 889 ريال سعودي بدلا من 1047 ريال سعودي.

متاح هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة متوفر باللون الأبيض بسعر 1449 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.

متوفر هاتف سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.7 بوصة متاح باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

متواجد هاتف أوبو إيه 53 بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر بحجم شاشة 6.5 بوصة ومتاح باللون الأسود بسعر 669 ريال سعودي بدلا من 699 ريال سعودي.

كما يوجد هاتف شاومي ريدمي نوت 10 أس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام متوفر بحجم شاشة 6.43 بوصة متاح باللون الرمادي بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي. عمر شويل - جدة خصم يصل إلى 50% على الشاشات الذكية بداخل اكسترا بالسعودية - ثقفني

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