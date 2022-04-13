نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم 60% على جميع الأجهزة الكهربائية بداخل أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

تقدم سلسة فروع أسواق العثيم كل ما يحتاجه البيت من أجهزه كهربائية وسلع غذائية وأدوات مطبخ وغيرها وبمناسبة الشهر الكريم وإقبال العملاء على الشراء تقوم أسواق العثيم بعمل أفضل العروض وأقوى الخصومات التى تصل إلى نصف الثمن مع حرصها على الحفاظ على جودة المنتج. عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية: متاح بالعرض شاشة سمارت سوبر جنرال ال اي دي 50 بوصة 4k بسعر 1199 ريال سعودي.

كما متواجد بالعرض جوال مقدم من شركة سامسونج أي03 كور بسعر 375 ريال سعودي.

ويوجد ايضًا بالعرض قدر ضغط كهربائي مقدم من شركة جي في سي سعة القدر 10 لتر بسعر 299 ريال سعودي، فيستطيع القدر تسوية الطعام في وقت قياسي.

كما يتوفر بالعرض فرامة مقدمة من شركة اي تي سي بسعر 65 ريال سعودي.

ومتاح بالعرض ايضًا مكرويف مقدم من شركة السيف سعة 20 لتر بسعر 279 ريال سعودي.

كما متاح بالعرض مقلاه كهربائية مقدمة من شركة هومر سعة 2.6 لتر بسعر 195 ريال سعودي.

ويوجد بالعرض خصم كبير على قطاعة خضار مقدمة من شركة كينود سعر القطاعة داخل العرض 99 ريال سعودي، فتمكنك القاطعة تقطيع الخضروات بسرعة ويسر. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: متاح بالعرض لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 52.95 ريال سعودي. فاللحم يدخل في كثير من الطواجن.

كما يوجد لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

ويوجد بالعرض ايضًا أرز أبو سنبلتين مزة هندي بسمتي وزن الكيس 10 كيلو بسعر 58.95 ريال سعودي وكان سعره قبل العرض 69.95 ريال سعودي.

ومتاح ايضًا داخل العرض أفخاد دجاج غليظة، وأجنحة دجاج ساديا وزن الكيس 900 جرام بسعر 10.50 ريال سعودي، فالدجاج مصدر مهم البروتين.

كما يوجد ايضًا دجاج بروستد شرائح، وفيلية ساديا وزن الكيس 750 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي.

ومتاح ايضًا داخل العرض خضار مشكل مع ذرة، فاصوليا خضراء مقطعة، وبزلاء ساديا وزن الكيس 450 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي، فالخضار يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم.

كما يوجد خصم كبير على البطاطس المقلية من شركة ساديا وزن الكيس واحد كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي وكان سعرها قبل العرض 10.75 ريال سعودي، فالبطاطس المقلية طبق سريع ويحبه الأطفال كثيرًا. عمر شويل - جدة خصم 60% على جميع الأجهزة الكهربائية بداخل أسواق العثيم بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم 60% على جميع الأجهزة الكهربائية بداخل أسواق العثيم بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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